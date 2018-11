Bohemian Rhapsody op 1 in Top 1000 Allertijden

In 2017 stond de track nog op een vierde plaats, maar dit jaar kreeg Bohemian Rhapsody, één van Queens grootste hits en tevens de titel van de biografische film over de band, de meeste stemmen.

De tweede plek is voor Guns N’ Roses met de ballad November Rain. De rest van de top 5 bestaat uit Michael Jackson met Thriller, U2 met One en de Eagles met Hotel California. U2 is de meest succesvolste band in de lijst; de Ierse groep heeft 24 noteringen, waarvan vijf in de top 100.

De Top 1000 is te horen van maandag 19 november tot en met vrijdag 30 november bij Veronica.

Bohemian Rhapsody, de film over het leven en werk van Queen-zanger Freddie Mercury, is op dit moment een grote hit in de Nederlandse bioscopen. In twee weken tijd bezochten meer dan 400.000 mensen de muzikale biopic, blijkt uit de cijfers van de bioscopen die donderdag zijn gepubliceerd.