Sylvana: Noem Nederlanders nooit racistisch

Daarom ’dansen veel zwarte Nederlanders om het onderwerp racisme heen’ terwijl het wel degelijk aanwezig is in de Nederlandse samenleving. „Je kan geen vrouw zijn in Nederland en niet met seksisme te maken hebben”, aldus Simons. „Je kan niet zwart zijn en niet met racisme te maken hebben. Je kan niet gay zijn en geen homofobie treffen. Het is er allemaal. En we moeten maar manieren vinden om ermee om te gaan.” Haar vader gaf haar al op jonge leeftijd de wijsheid mee dat ’jouw positie in de samenleving nooit hetzelfde zal zijn als dat van je blanke vriendinnetjes’.

Simons blijft keer op keer verbaasd over de hypocrisie van Nederlanders als het gaat om racisme. „We zagen het in Dokkum weer, we zagen het bij RTL Late Night waar Jerry Afriyie niet aan tafel mocht zitten. Dat kán niet Nederland zijn.” Sylvana begrijpt niet dat iedereen dat soort taferelen accepteert. „Als we dit soort beelden zien in andere landen hebben we ons mond vol van de schande. En als het hier gebeurt, dan draaien we ons om en gaan gewoon door met ons leven.”

Zwartjes

Op het IDFA gaat volgende week een documentaire in première over het leven van Sylvana Simons en alle dreigementen waar ze in het dagelijks leven tegenaan loopt omdat zij haar stem verheft over racisme en discriminatie. Een keerpunt noemt Simons de uitzending van De Wereld Draait Door waarin zij Martin Simek aansprak op het veelvuldig gebruik van het woord ’zwartjes’. „Nog voor de uitzending afgelopen was, werd ik online uitgemaakt voor landverrader die met de bananenboot terug moest”, vertelt Simons op Radio 1. „Maar ik weet dat je rustig moet blijven. Ik weet in welk spanningsveld ik mij begeef. Als ik niet rustig blijf, ben ik namelijk de agressor.”

Ze noemt het recente gesprek van anti-Piet-activist Jerry Afriyie en ’blokkeer-Friezin’ Jenny Douwes bij RTL Late Night „een van de meest bizarre tv-fragmenten uit mijn leven. De eerste vraag die Twan Huys aan mevrouw Douwes stelde was: hoe gaat het met u? Empathie.” De eerste vraag aan Afriyie was echter: kwamen jullie nou naar Dokkum om herrie te schoppen? „Argwaan, beschuldiging. Terwijl Jerry het slachtoffer van de ’blokkeer-Friezen’ was! Er zit, bewust of onbewust, een automatisme in hoe we elkaar bejegen. Ik ben niet geïnteresseerd in stickertjes. Maar we moeten wel dat soort systemen zien waarin we leven en waarin we ageren.”