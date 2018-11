Stephen King prijst overleden scenarist Goldman

Onder de vier titels bevond zich onder meer de thriller Misery, waarvoor hoofdrolspeelster Kathy Bates een Oscar kreeg. Daarnaast verzorgde Goldman de scripts van Dolores Claiborne (1995), Hearts in Atlantis (2001) en Dreamcatcher (2003).

„Heel droevig om te horen dat William Goldman is overleden”, laat King via Twitter weten. „Hij was zowel geestig als getalenteerd.” Vooral het scenario van Misery prijst de wereldberoemde horrorboekenschrijver als „een prachtig werk. Rust in vrede, Bill.”