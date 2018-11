Tissues in de hand tijdens repetitie Charley

„Af en toe stond de deur open en konden we stiekem al even meeluisteren met wat het orkest aan het oefenen was”, vertelt Vera Mann over de afgelopen periode. Ze speelt in het stuk de tegenspeelster van auteur en hoofdrolspeler Jon van Eerd. „Nu gaan we voor het eerst horen hoe het met een live orkest klinkt. Dat is heel bijzonder. Vaak zelfs een beetje een emotioneel moment, omdat alles samenkomt.”

Ook voor Van Eerd is het een bijzondere dag. „Het is een proces waar je al zo lang mee bezig bent”, legt hij uit. „Ik loop er al tien jaar mee rond en ben al twee jaar aan het werk om het zo ver te krijgen. Alles staat op papier, de teksten, de nootjes, alle liedjes, de dialogen. En dan opeens komt het tot leven. Daar kan ik tranen van in mijn ogen krijgen.”

Stereotype

De musical, waarin de lach centraal staat, is een bewerking van de klucht De tante van Charlie uit 2004, destijds ook met Jon van Eerd in de hoofdrol en door hem vertaald vanuit het Engels. Die versie was weer gebaseerd op de Britse komedie Charley’s Aunt van Brandon Thomas uit de negentiende eeuw. Charley gaat over een butler (Van Eerd) die gedwongen wordt zich voor te doen als een charmante tante om twee jonge verliefde stellen uit de brand te helpen. Behalve Van Eerd, Mann en Steenbeeke spelen ook Hugo Haenen, Priscilla Knetemann, Job Bovelander, Jonathan Demoor en Aimée de Pater een rol.

Van Eerd heeft het stuk opnieuw flink bewerkt. De thematiek is hetzelfde gebleven: iemand moet zich voordoen als vrouw om de boel te redden. Maar dit keer wordt de man gedwongen om zich als vrouw voor te doen. „Hij heeft daar helemaal geen zin in. En dat is voor ons alleen maar nog leuker om te spelen”, lacht Van Eerd. Om zich in te leven in zijn rol, is hij gaan zoeken naar hoe mannen denken dat een vrouw zich gedraagt. „Als mannen denken een vrouw na te doen, gaan ze heel vaak voor het stereotype beeld. Dat is ook een stuk van de humor in de voorstelling. Dat het publiek telkens denkt: ja maar zo doet een vrouw helemaal niet.”

Slappe lach

De acteurs hebben tijdens de repetities veel gelachen. „Soms kregen we wel de slappe lach ja”, grinnikt Mann. „Maar wat wil je, met Jon als tegenspeler. Hij heeft zo’n Mr. Bean-gezicht, geweldig is dat. Jon zorgt echt voor de komische noot. Je moet ook niet proberen leuker te doen dan hij, want dat lukt je gewoon echt niet haha.”

De nieuwe muziek is gecomponeerd door de Britse componist en dirigent Michael Reed. Hij was betrokken bij meer dan twintig shows op West End en werkte eerder samen met Van Eerd tijdens de musical Moeder, ik wil bij de revue. De muziek van Reed heeft altijd iets magisch, vindt Laus Steenbeeke. „Als je het hoort, denk je meteen: dit ken ik”, zegt hij. „Het grijpt je en het blijft hangen. Ik weet zeker dat dat deze keer ook weer gelukt is.”

De eerste try-out staat gepland voor vrijdag. Op 9 december gaat de musical in het Oude Luxor Theater in Rotterdam in première. De voorstelling Charley reist daarna enkele maanden door het land.