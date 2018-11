Aya Nakamura met Djadja op plek 1 in FunX-lijst

Het lied, dat in Nederland in première ging op FunX, liet populaire tracks als Verleden tijd van Frenna & Lil Kleine (nummer 2) en Nightvision van Broederliefde (nummer 3) achter zich. Om dit te vieren komt Aya volgende week naar de FunX-studio voor een exclusieve showcase en interview in de show van dj Fernando Halman.

De DiXte 1000 is de hitlijst van FunX, de NPO-zender voor urban muziek. Het merk FunX is heel populair onder jongeren.

Boef en ValsBezig

Van zaterdag 10 tot en met vrijdag 16 november stond FunX in het teken van de DiXte 1000. De kick-off was in de Escape in Amsterdam met optredens van onder anderen Boef en ValsBezig. In Almere, Nijmegen, Den Haag, Utrecht, Amsterdam en Rotterdam was afgelopen week de FunX Speaker te vinden met pop-up party's en surprise acts.

Een kwart van de nummers in de DiXte 1000 was van Nederlandse makelij; vorig jaar lag dit percentage slechts op 19 procent.