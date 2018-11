Griekse prinses Theodora gaat trouwen

„Woorden kunnen ons geluk en de opwinding niet beschrijven. Ik kan niet wachten om met deze fantastische man te trouwen. Ik hou van je Matt” schrijft ze bij de foto’s.

Theodora timmert al een paar jaar aan de weg als actrice in Hollywood. Ze is onder haar artiestennaam Theodora Greece het meest bekend van haar rol in de Amerikaanse soapserie The Bold and the Beautiful. Daarin speelt zij secretaresse Alison Montgomery. Zij is echter in naam nog wel steeds prinses van Griekenland en Denemarken. Haar ouders zijn oud-koning Constantijn II van Griekenland en oud-koningin Anne-Marie van Denemarken.

Wanneer het huwelijk plaats gaat vinden is nog niet bekend.