Renee Soutendijk wint ensembleprijs voor Suspiria

De prestigieuze prijs ging de afgelopen jaren naar veelbekroonde films als Moonlight, Spotlight, Margin Call en A Serious Man.

De winnaar van de Robert Altman Award en de nominaties voor de reguliere ’Independent Spirit Awards’ werden vrijdag bekendgemaakt door de organisatie. De grote kanshebber bij de reguliere categorieën is de verfilming van de psycholigische roman We the animals van de Amerikaanse schrijver Justin Torres, die vijf nominaties ontving.

Horrorklassieker

Suspiria is een remake van een horrorklassieker uit de jaren zeventig. In de film reist Susie, een jonge Amerikaanse danseres vol ambities (Dakota Johnson), naar Berlijn om een prestigieuze dansopleiding te gaan volgen. Maar al snel doen zich op de school een aantal mysterieuze verdwijningen voor en raakt Susie steeds meer in de ban van de artistiek directeur, Madam Blanc (Tilda Swinton).

De uitreiking van de Robert Altman Award vindt op 23 februari plaats in Los Angeles. Om kans te maken op een Independent Film Award mag een film niet meer dan 20 miljoen dollar hebben gekost.