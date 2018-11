Emile Ratelband: ’We zijn met zijn allen gek geworden!’

„Jij snijdt hier iets aan wat zo van deze tijd is”, begint Jensen het gesprek. „En daar krijg je in Nederland niet de credits voor, want iedereen denkt ’ja, het is Emile Ratelband, en die is altijd op de aandacht uit’. Maar het feit dat dit wereldwijd aandacht heeft gekregen, betekent dat je op iets zit wat echt speelt. Als je je gender kunt veranderen, waarom dat niet je leeftijd”, stelt de presentator.

Emile legt uit dat ’de overheid de leeftijd nodig heeft om ons te controleren’. En dat is nou precies waar het Emile om gaat. „Dat is nou juist de hele intentie van het verhaal, want u gaat er vanuit dat we nog net stom zijn als vijftig jaar geleden.” Jensen kapt hem direct af en hamert weer op het feit dat je wel je gender kunt veranderen, maar niet je leeftijd. Hij gaat zelfs nog een stapje verder en vindt dat hij voor de wet zou moeten kunnen veranderen dat hij Canadees is in plaats van Nederlander. „Ik zie juridisch niet het verschil.”

"Het is mijn identiteit"

Als Ratelband eindelijk de mogelijkheid ziet tussen het relaas van Jensen te komen en het woord weer te nemen, legt hij uit dat hij het heel lastig vindt dat hij wel respect heeft voor een transgender - ondanks dat hij eerder nog sprak over ’die man, of die vrouw of dat het, ik weet niet hoe ik dat noemen moet -, maar zij niet voor hem. Volgens hem heeft het allemaal met het gevoel te maken, beiden voelen zich ten slotte anders. „Het is mijn identiteit!”

Jensen is het opnieuw volledig met hem eens en je zou als kijker bijna denken dat jij het gekkie bent als je denkt dat leeftijd niet veranderd kan worden, omdat tijd simpelweg niet veranderd kan worden. „Ik verruim het bewustzijn”, gaat Ratelband verder. „Ik ben natuurlijk een hele vervelende man. Ik ben de enige Nederlander, buiten jou om, die het zegt zoals het is. Iedereen gaat mee in de politieke correctheid. We zijn met zijn allen gek geworden!”

Wanneer het panel, bestaande uit politicoloog en schrijver Mounir Samuel, feministe Anne Fleur Dekker en journalist Mark Koster , aanschuift om mee te praten over de discussie of leeftijd en gender met elkaar te vergelijken zijn, slaat de sfeer om.

"Er is een wet dat je niet ouder mag worden"

Mounir vat direct samen wat de rest van de discussie ook steeds weer de boventoon voert: het vergelijk dus gender en leeftijd gaat simpelweg niet op. „Een transgender vrouw ís een vrouw, ze voelt zich niet vrouw, ze ís een vrouw!”, constateert hij. Emile is het hier niet mee eens, volgens hem is een transgendervrouw alleen maar vrouw geworden door een dure operatie. Mounir maakt echter meteen duidelijk dat er een groot verschil is tussen gender en geslacht. „Maar ik begrijp dat u te oud bent om dat te begrijpen!”, concludeert hij vilein.

Ook Anne Fleur probeert duidelijk te maken dat deze twee situaties niet met elkaar te vergelijken zijn. „Leeftijd is gewoon iets dat oploopt. Of je nou man of vrouw bent, dat heeft weinig consequenties voor de wet. Je leeftijd wel. Als het u lukt, laat ik mij morgen 67 verklaren, zodat ik AOW kan krijgen.” Maar ook hier heeft Emile weer een duidelijk tegenargument. „Nee dat kan niet! Dat is verboden bij wet, maar er is geen wet dat je niet jonger mag worden, dat is het punt. Er is alleen een wet dat je niet ouder mag worden. En daar maken wij gebruik van.”