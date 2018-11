Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

Spoiler alert - Hoe zorg je ervoor dat een talent in The Voice of Holland voor jou kiest? Coach Lil Kleine verzon een list, tot ongenoegen van Anouk. En hoeveel keer kan de rapper eigenlijk het woord ’lieverd’ bezigen in een uitzending?