Marco Borsato staat met 12-10 voor in de Kuip

Tien voor de Stones en twaalf voor Marco. De Nederlandse zanger treedt in 2019 na vijftien jaar weer eens op in De Kuip en dat was reden genoeg voor het stadion om de zanger, voorafgaand aan het Nations League-duel in Rotterdam tegen Frankrijk, hiermee te feliciteren.

De Britse rockers traden in 1982 voor het eerst op in het stadion van Feyenoord. Hun laatste concert in Rotterdam was in 2003. Borsato begon zijn serie optredens in 2002 en gaf in 2004 voorlopig zijn laatste concert in De Kuip.

Marco was vrijdag samen met zijn zoon ook aanwezig in het stadion om de ’felicitatie’ in ontvangst te nemen. De zanger was zichtbaar verrast door het bijzondere gebaar.