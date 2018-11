Serie in de maak van The Bone Collector

The Bone Collector vertelt het verhaal van de briljant forensisch onderzoeker Lincoln Rhyme, die na een ongeluk op zijn werk verlamd is geraakt. Na vier jaar wil hij eigenlijk een einde aan zijn leven maken, tot hij op een interessante, nieuwe zaak stuit. . Bij een treinspoor is een lijk gevonden waarbij diverse cryptische aanwijzingen zijn achtergelaten.

De film bracht wereldwijd 151 miljoen dollar op (zo’n 132 miljoen euro) en is gebaseerd op de gelijknamige thriller van Jeffery Deaver uit 1997.