Holografische munt voor Afrojack

Afrojack kreeg het eerste exemplaar zaterdag uitgereikt in nachtclub Bootshaus in Keulen. „Ik vind het een eer om door middel van een munt waardering te krijgen voor mijn werk”, zei hij.

De munt heeft een gelimiteerde oplage van 10.000 exemplaren en is geen wettig betaalmiddel. Door de munt te draaien, zoals een dj zijn/haar vinylplaten draait, is het portret van Afrojack zichtbaar via verschillende belichtingen. Deze techniek is nog niet eerder toegepast op munten.