Touriya Haoud doet boekje open over liefdesleven

Zo bekent ze met de 16 jaar jongere voetballer Deniz Türüç gedatet te hebben, maar is het tot een relatie nooit gekomen. „Ik heb nooit gezegd dat we een relatie hebben gehad”, schrijft Touriya in een reactie op een artikel van Ditjes en Datjes. „Je kan tegenwoordig ook niet meer gewoon daten en iemand leren kennen”, voegt ze daar aan toe.

Daarnaast wil ze andere geruchten over haar liefdesleven de wereld uit helpen. In een overzichtje laat Touriya weten nooit een relatie gehad te hebben met Guillaume Zarka, de ex van haar voormalige boezemvriendin Sylvie Meis. Dat de twee gedatet hebben ontkracht ze niet. Over Charbel Aouad, met wie Sylvie eerder dit jaar verloofd was, zegt ze die nog nooit ontmoet te hebben.

Met het hardnekkige gerucht dat ze aan het daten zou zijn geslagen met Tim Douwsma rekent de 41-jarige brunette ook af: „Never dated Tim Douwsma”, aldus Touriya.