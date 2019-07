Yvon Jaspers zegt sorry tegen familie Faber

Yvon Jaspers zat bij Pauw om te reageren op het onderzoek van het Commissariaat voor de Media naar haar nevenfunctie bij ForFarmers, het grootste veevoerbedrijf van Europa. Daar was ze naar eigen zeggen behoorlijk om van streek: „Ik kon alleen maar huilen”, aldus Jaspers. „Ik heb 25 jaar gewerkt voor vertrouwen, dan komt er een journalist die een verhaaltje verzint, en iedereen gelooft dat zomaar. Ik voelde mij zo alleen”, klaagde zij terwijl ze met Wim en Hans Faber aan tafel zat.

De kijkers vielen massaal over haar ’gehuilebak’ en ook Jeroen Pauw was niet te spreken over haar optreden. „Yvon had een verhaal dat ik best graag wilde horen. Ze wilde op een dag komen die voor ons prettig was, namelijk op de maandag van de seizoensopening. Later kwam daar nog de vader van Anne Faber bij. Naar aanleiding van het boek geschreven door de oom van Anne Faber.” Het programma liet Jaspers echter eerder aan het woord waarop zij losging over ’hoe erg haar leven is’. „Dan weet je natuurlijk dat iedereen voelt dat aan tafel iets is dat onmetelijk veel erger is dan dat”, stelde Pauw over het contrast tussen Jaspers en Faber.

„Het was intens, maar ik ben tevreden hoe dat gegaan is. We kregen de ruimte om ons verhaal te vertellen”, kijkt Hans Faber, de oom van Anne, in gesprek met Villamedia terug op het voorval. In tegenstelling tot de kijkers vielen zij minder over het gedrag van Yvon. „Ik zag gewoon gebeuren dat het geen handig optreden was van Jaspers, maar wij hadden er verder geen last van. Een paar dagen later hebben we nog wel een mailtje van haar gekregen waarin ze haar excuses maakte.”