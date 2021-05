Schrijver Eric Carle (91) van Rupsje Nooitgenoeg overleden

Carle schreef The Very Hungry Caterpillar, zoals het origineel heet, in 1969. Het gaat over een rups die altijd honger heeft en maar blijft eten tot die een vlinder wordt. Generaties kinderen groeiden met het verhaal op. Het prentenboek over de rups stond en staat nog altijd bij veel mensen in de kast, naast andere kleuterklassiekers als de rode poes Dikkie Dik, het konijn Nijntje en Kleine Beer.

Rupsje Nooitgenoeg is ook een veelgebruikte bijnaam geworden. Zo stond oud-PvdA’er Ad Melkert binnen VVD-kringen onder die naam bekend, omdat hij buitengewoon ambitieus was en als onderhandelaar het onderste uit de kan probeerde te halen.

Carle maakte meer dan zeventig kinderboeken, die in tientallen talen zijn verschenen en waarvan in totaal meer dan 170 miljoen exemplaren zijn verkocht. Zijn werk is vaak herkenbaar vanwege het kleurgebruik. Andere boeken die hij maakte zijn Beertje Bruin, wat zie je daar? en Papa, pak jij de maan voor mij?.

Carle heeft een groot deel van zijn jeugd in Duitsland gewoond. Daar maakte hij ook de Tweede Wereldoorlog mee. „Tijdens de oorlog waren er geen kleuren”, vertelde hij ooit daarover op de Amerikaanse radio. „Alles was grijs en bruin.”