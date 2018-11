Dave en Donny nemen afscheid van oma Dien: ’Proost!’

Op Instagram deelde Dave een video, waarin te zien is hoe hij alle aanwezigen vraagt het glas te heffen op zijn oma, die afgelopen week op 90-jarige leeftijd overleed. „Ik ben het meest dierbare in mijn leven verloren, maar het geeft zoveel steun om te zien hoeveel mensen hier zijn, die van haar houden. Daarom wil ik graag een toost uitbrengen op oma, en dat gaan we dus doen. Jongens, op Dien!”

Kort na het overlijden van zijn oma, plaatste de Amsterdamse dj – die al zijn optredens van dit weekend heeft afgezegd – een emotioneel bericht op sociale media. „Oma, bedankt voor alle liefde. Ik zal voor altijd van je houden en ik kan me nu nog niet inbeelden hoe mijn leven er zonder jou uit zal zien. Want jij was mijn leven. Jij was het mooiste wat me ooit is overkomen en ik zal je nooit, maar dan ook nooit van mijn leven vergeten. Rust zacht, mijn hartje.”

De Amsterdamse Dien werd afgelopen zomer tijdens opnames van de reallifesoap De Roelvinkjes: Effe geen cent te makken onwel en belandde voor enkele weken in het ziekenhuis, maar herstelde ruim op tijd om onlangs haar negentigste verjaardag uitbundig te vieren.