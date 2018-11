Regisseur: ’Peaky Blinders naar het witte doek’

Terwijl de opnames van het vijfde seizoen van Peaky Blinders in volle gang zijn, laat Bathorst doorschemeren dat bedenker van de Britse dramaserie, Steven Knight, in de pen is geklommen om een verfilming van de show te maken.

„Volgens mij is Steven bezig met het schrijven van een filmscript”, vertelt Bathorst, wiens nieuwe film Robin Hood momenteel in de bioscopen draait. Hoofdrolspeler in de serie, Cillian Murphy, vertelde onlangs nog aan Deadline dat hij een eventuele verfilming een „sexy idee” vindt, maar er verder niets over wil zeggen, tot de geruchten bevestigd zijn.

Peaky Blinders vertelt het verhaal van een criminele bende uit de Engelse stad Birmingham en vindt kort na de Eerste Wereldoorlog plaats. De hoofdrollen worden vertolkt door Cillian Murphy, Helen McCrory en Paul Anderson.