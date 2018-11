Foto’s - Acteur David Arquette afgetuigd tijdens worstelpartij

De 47-jarige Arquette nam deel aan een zogenaamde Deathmatch – een wortstelvariant, waarbij deelnemers gebruikmaken van ’wapens’ om zo veel mogelijk bloed te vergieten – wat de Hollywoodster moest bekopen met een aantal flinke snijwonden.

Opponent Gage (38), die in 2011 werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor een bankoverval – sloeg de acteur namelijk met een tl-buis op zijn rug en sneed hem vervolgens met een pizzasnijder. De ex van Courteney Cox wist het einde van de wedstrijd te halen, maar moest de overwinning uiteindelijk aan Gage laten, die na afloop zou hebben gezegd: „Wij, Deathmatch-worstelaars, bloeden elke dag en we vinden het heerlijk!”

Enkele uren na de worstelpartij liet Arquette, die zich twee decennia geleden wereldkampioen worstelen mocht noemen, via sociale media weten dat het, na een aantal hechtingen, goed met hem gaat. „Het blijkt dat Deathmatch niet echt mijn ding is.”

Let op: onderstaande video kan als schokkend worden ervaren.