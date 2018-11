Mel B had nog maar 800 euro toen ze ex verliet

Dat heeft de 43-jarige zangeres en jurylid onthuld in haar nieuwste autobiografie Brutally Honest, waarvan The Sun enkele passages naar buiten brengt. De Britse ster zegt dat Belafonte zich had ontfermd over haar miljoenen, waardoor ze tijdens haar huwelijk „veranderde in een vrouw, die haar eigen bankgegevens niet kende”.

In het boek geeft Mel aan dat ze de afgelopen twintig jaar meer dan tachtig miljoen euro heeft verdiend. „Toen ik Stephen leerde kennen, had ik een huis en een appartement in Los Angeles, en bovendien een goede carrière. Toen ik hem verliet, stond er nog maar 936 dollar op mijn bankrekening.”

Onafhankelijk

De Spice Girl voegt eraan toe: „Van een onafhankelijke, single moeder, veranderde ik in een vrouw die niets van haar eigen bankgegevens afwist. Ik maakte geen keuzes en had geen enkel contact meer met oude vrienden of familieleden.”

Scary Spice was, tot ze vorig jaar een scheiding aanvroeg, tien jaar getrouwd met de Amerikaanse filmproducent. De twee hebben samen een dochter. In 1998 stapte Mel in het huwelijksbootje met de Nederlandse danser Jimmy Gulzar. Dat huwelijk duurde twee jaar.