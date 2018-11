Marieke Elsinga onder indruk van Oeganda

RTL Boulevard voert de komende week actie voor hulporganisatie Cordaid. Die staat in Oeganda kinderen bij die hun vader en moeder verloren door de oorlog in Zuid-Soedan en nu zelf de verantwoordelijkheid hebben voor hun broertjes en zusjes. „Kindgezinnen worden ze genoemd”, zegt Marieke. „Het zijn kinderen die er volledig alleen voor staan. Sommigen zijn zonder ouderlijk gezag de grens overgestoken om de oorlog in Zuid-Soedan te ontvluchten. Ik ontmoette er kinderen van 12, 13, 14 jaar oud die onderdak, kleding en scholing moeten regelen voor hun broertjes en zusjes. Dat heeft veel indruk op mij gemaakt.”

In het gebied in het noorden van Oeganda dat Marieke bezocht verblijven 75.000 kinderen onder erbarmelijke omstandigheden. Marieke: „Het leven in een vluchtelingenkamp is al moeilijk, maar zonder vader en moeder is het er voor kinderen helemáál zwaar. Ze leren niet van nature hoe ze zich moeten wassen en wanneer ze naar de dokter moeten als ze schurft krijgen. Er is dan niemand die naar ze omkijkt.”

Trauma

Marieke ontmoette in een van de kampen de 13-jarige Jackson, die heeft gezien hoe zijn ouders werden vermoord door rebellen in Zuid-Soedan. „Tijd om dit trauma te verwerken heeft deze jongen niet, omdat hij als hoofd van het gezin moet zorgen voor zijn broertje en zusje. Het is vreselijk verdrietig. Ik ontmoette ook een meisje van 17 dat op de vlucht is verkracht. In het kamp is ze opnieuw verkracht en nu heeft ze de zorg over haar broertje, zusje én haar eigen baby.”

Ⓒ Hollandse Hoogte / Arie Kievit

Marieke werd door de ontmoetingen erg bedroefd, maar fleurde op toen ze deze kinderen in de schoolbanken zag. „Met partners krijgt Cordaid het voor elkaar dat deze kinderen scholing krijgen. Het meisje dat zoveel ellende had meegemaakt zag ik daar gelukkig Engelse les krijgen. En als je ze vraagt wat ze later willen worden zeggen ze leerkracht, piloot of iets dat je in Nederland nooit hoort: politicus in het parlement. Kinderen krijgen er ook de kans hun eigen gewassen te verbouwen en koken de groente dan zelf.”

Marieke hoopt dat de actieweek een succes wordt. „We vragen de kijkers het woord LEVEN te sms’en naar 4333. Daarmee kan Cordaid de kinderen psychische hulp bieden, maar ook water, voedsel, onderdak, medische zorg. Veiligheid is ook erg belangrijk. De kinderen in de kampen zijn zo kwetsbaar voor diefstal of verkrachting. Cordaid zorgt voor shelters, met een dak, goede muren en een slot op de deur.”

RTL Boulevard komt jaarlijks in actie voor Cordaid. Vorig jaar was het thema Schoon water voor iedereen, toen bezocht Marieke Ethiopië.