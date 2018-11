Soof de musical in première

Soof de musical, over een chaotische moeder en cateraar met een problematisch huwelijk is gebaseerd op het script van de eerste film Soof uit 2013. In de voorstelling zit een deel van het publiek letterlijk in de keuken van Soof. Ze zitten op het toneel en eten gedurende de voorstelling ook enkele hapjes mee met wat er tijdens de show wordt gekookt.

Winston Post speelt in de voorstelling zichzelf, hij is de man op wie Soof een oogje krijgt. Andere rollen zijn voor Juul Vrijdag en Julia Nauta.

Sportster

Leontien van Moorsel maakt in Soof haar musicaldebuut. Ze speelt in Soof een aantrekkelijke sportster, die ook Leontien heet, voor wie Kasper als een blok valt. Als Leontien niet kan wordt haar plek opgevuld door voetbalsters Anouk Hoogendijk en Dominique Bloodworth, snowboardster Nicolien Sauerbreij, schaatster Annette Gerritsen en volleybalster Manon Flier.

De muziek is van Bløf-bassist Peter Slager en Ed Struijlaart. De regie is in handen van Jos Thie. De makers hebben de voorstelling al uitgewerkt tijdens openbare workshopsessies in de theaters van Rotterdam en Breda. Op basis van de reacties is de voorstelling verder ontwikkeld. Nederland kent deze Broadway-traditie niet.

Na de première is de voorstelling in het hele land te zien.