BLØF opent Top 1000 van Qmusic

BLØF staat twaalf maal in de Q-top 1000, onder meer met nummers als Harder dan ik hebben kan (99), Zo stil (159) en Dansen aan zee (208). Het hoogst genoteerde BLØF-nummer is de hit Zoutelande, op nummer 29. Zoutelande is daarmee de hoogste binnenkomer.

De snelste stijger in de lijst is Do You Know (The Ping Pong Song) van Enrique Iglesias. Die stijgt 631 plaatsen naar 349. De snelste daler is Dusk Till Dawn, dit nummer gaat van 657 naar 874. Het oudste in de lijst is het nummer Stand By Me van Ben E King uit 1961.

De Q-top 1000 is tot en met vrijdag 23 november te horen bij Qmusic. Dit jaar zijn 160.000 stemmen uitgebracht, twee keer zoveel als vorig jaar. Afgelopen jaren stond het nummer Fix You van Coldplay op nummer 1. De tien hoogst genoteerde nummers maakt Qmusic vrijdag bekend.