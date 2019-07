Groot succes voor Glennis Grace

Glennis Grace Ⓒ ANP

De eerste avond van het concert WHITNEY – A tribute by Glennis Grace in Rotterdam Ahoy is uitverkocht. Op 6 en 8 september staat Glennis, twintig jaar na het laatste concert van Whitney Houston in de Rotterdamse poptempel, samen met Berget Lewis, Alain Clark, Do, Edsilia Rombley, Candy Dulfer en Sezina Kelsey op het podium.