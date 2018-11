’Britse royals wacht fiscale nachtmerrie’

Meghan, die volgens Daily Mail nog steeds in het Verenigd Koninkrijk woont op een familievisum, moet de fiscus volledige details verstrekken over haar inkomen. Als zij samen met Harry kapitaal of rekeningen deelt, zal ook daarover inzicht in de financiën van de prins verschaft worden.

Daarnaast zal er, als ze geen huur hoeft te betalen, worden gekeken naar de waarde van Nottingham Cottage, waar ze met Harry woont. Het zou zelfs zover kunnen komen dat ze persoonlijke stukken als haar verlovingsring - die geschat werd op een waarde van 80.000 euro - en trouwjurk moet aangeven, omdat deze zijn geclassificeerd als ’een gift van een buitenlands persoon’. Als ze dit niet doet, kan ze zomaar een boete van omgerekend 8.000 euro opgelegd krijgen.

Een van de assistenten vertelt aan Sunday Express: „Er wacht een niveau van blootstelling op hun financiën waarmee ze nooit eerder te maken hebben gehad.” De familie heeft al een aantal Amerikaanse financiële consultants in de arm genomen. De Britse tabloid schrijft dat de koninklijke familie niet wilde reageren.