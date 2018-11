’Orkaan Meghan raast door Buckingham Palace’

Meghan heeft haar eigen weg gevonden binnen een familie die zich streng aan allerlei protocollen houdt. Ze was de eerste (gescheiden) Afro-Amerikaanse vrouw die tot de koninklijke familie toetrad en schreef daarmee direct geschiedenis. Niet zo gek dus dat met de komst van Meghan een frisse wind door Buckingham Palace waait. Inmiddels zou die frisse wind echter zijn uitgegroeid tot een ware orkaan.

Volgens bronnen van The Mail on Sunday lapt ze alle regeltjes aan haar laars en doet ze alles op haar eigen manier. Een bron van de familie vertelt dat Meghan al om 5 uur ’s ochtends aan de slag gaat en ze een enorm harde werker is. Hoewel de brunette er ontzettend lief uitziet, schijnt ze aardig wat te eisen van het personeel. Zo zou ze dagelijks haar werknemers bestoken met verschillende berichtjes vol ideeën en opdrachten. Ook heeft ze geregeld undercover-afspraken om het Britse volk te ontmoeten.

Geen enkele bron noemt haar letterlijk een diva, maar het is wel opmerkelijk te noemen dat ze in het afgelopen half jaar al drie persoonlijke assistenten heeft versleten. „Een staflid verliezen kan iedereen overkomen. Maar het vertrek van drie personen in een paar maanden tijd begint op een echte stormloop richting de uitgang te lijken”, zei een insider tegen de Daily Mail.