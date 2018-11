Little Mix brengt naakt een ode aan het lichaam

„Ik haal al mijn make-up eraf, want ik vind het mooi wat eronder zit”, begint Jade Thirlwall het nummer. Een ode aan het lichaam is wat volgt. De meiden van Little Mix wijzen naar elkaar billen en borsten en tonen hun lichaam zonder opsmuk. „Als je kleine borsten hebt, houd ervan”, zingen ze. „Als je een kleine kont hebt, grijp hem. Als je niks hebt, rock het.”

Tegen het einde van de clip zijn de dames van Little Mix naakt te zien. Het enige wat zij dragen zijn geschreven uitspraken die zij de afgelopen jaren naar hun hoofd hebben gekregen. Maar ondanks de kwetsende uitlatingen, maken ze meteen korte metten met de haters: „Je woorden vallen van me af. Ik geef er niks om, ik ben er overheen.”

„We zijn eindelijk zo ver dat we kunnen zeggen: we zien er gewoon geweldig uit”, verklaart Nelson aan de Daily Mail. „Dat zouden meer vrouwen moeten zeggen als ze in de spiegel kijken. Naar jezelf kijken en zeggen: dit ben ik en ik ben mooi.”

In de clip zijn ook andere bekende vrouwen te zien, onder meer plus size-model Felicity Hayward, body positivity-boegbeeld Megan Jayne Crabbe en transgendermodel Maxim Magnus omarmen hun lichaam. „Het was een geweldige dag, want voor één keer gaven we nergens om”, zegt Jesy. „We hebben nog steeds onze slechte dagen, maar die onzekerheden zijn geweldig. Gebreken zijn goed, ze zijn perfect, ze maken je tot wie je bent.”