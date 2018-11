Cara Delevigne trekt aan de rem

In het verleden nam Delevigne vrijwel iedere klus, maar in 2019 wil zij zich alleen nog maar bezig houden met werk waar ze gepassioneerd over is. „Het is nu echt belangrijk welke scripts ik kies en wacht op het juiste project. Ik ben er absoluut beter in geworden om ’nee’ te zeggen. Ik denk dat dat ook bij het ouder worden hoort”, vertelt Cara aan Bang Showbiz.

De actrice sprak in het verleden geregeld over psychische problemen en was een van de vrouwen die Harvey Weinstein van ongepast gedrag beschuldigde. Ze geeft toe zich druk te maken om wat anderen van haar vinden, maar weigert om zich te laten leiden door de angst. „Er is absoluut een angst voor afwijzing als ik mezelf blootgeef of mijn mening verkondig, maar je moet onthouden dat angst ervoor zorgt dat je niet vooruit komt.”