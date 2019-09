Holly Mae Brood wordt Meisje van Plezier

Holly Mae Brood Ⓒ BSR Agency

Holly Mae Brood krijgt een prominente rol in het tweede seizoen van de Videolandserie Meisje van Plezier. Haar personage Kelly krijgt een baan bij het escortbureau Ladies On Top, maakte Videoland donderdag bekend. Het tweede seizoen van de serie is vanaf donderdag 17 oktober in zijn geheel te zien bij de streamingdienst.