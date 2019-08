Toy Story 4 al over grens van miljard

In het vierde deel van de serie zien we speelgoedcowboy Woody, ingesproken door Tom Hanks, en astronaut Buzz Lightyear, ingesproken door Tim Allen, terugkeren. Ze proberen een verdwaalde ’spork’ met de naam Forky te leren hoe hij moet leven als stuk speelgoed.

Het is de vierde Pixar-film ooit die de grens haalt, maar de vijfde Disney-film die alleen al dit jaar meer dan een miljard heeft verdiend bij bioscoopbezoekers. In 2019 gingen Avengers: Endgame, Captain Marvel, Aladdin en The Lion King de film voor. Voor Disney is het recordaantal films dat in een jaar de miljardgrens heeft gepasseerd. In 2016 deden vier films dat.

De animatiestudio brengt de komende maanden nog Frozen 2, een vervolg op Maleficent en Star Wars: The Rise of Skywalker uit. Dat kan betekenen dat zich nog meer films bij het rijtje kunnen voegen.