Ⓒ KRO NCRV

SPOILER-ALERT – Twee boeren moeten deze week hun keuze maken. En dat zorgt bij de mannen voor een slapeloze nacht. Marnix en Jaap blijven zich maar zorgen maken of de keuze die ze maken wel de juiste is. En eerlijk gezegd: bij Marnix vragen we ons dat ook echt wel af. Hoewel…ook bij Jaap heb ik – met de kennis van nu – mijn twijfels.