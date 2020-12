Horror aan sterfbed in ’The dark and the wicked’

Ook in zijn vierde film tapt regisseur Bryan Bertino (The strangers, The monster) uit zijn vertrouwde horrorvaatje, maar dit keer is de afdronk griezeliger dan ooit. Dat komt vooral omdat het verhaal dat hij vertelt geworteld is in een herkenbare werkelijkheid. Want weinig dingen brengen mensen zo uit balans als de confrontatie met de naderende dood van een geliefde. Het is een situatie die kwetsbaar maakt en ontvankelijk voor gedachten en gevoelens die anders door alledaagse nuchterheid worden overstemd.

Bertino buit dat gegeven uit en combineert het met een lang onzichtbare dreiging, die uiteindelijk genadeloos toeslaat. Want stel nou dat je niet gelooft in God of in de Duivel? Zou die laatste zich daaraan dan storen? Vooral Marin Ireland schittert daarbij in deze sfeervolle horrorvertelling, die de kijker traag maar gestaag de stuipen op het lijf jaagt.

✭✭✭✩ (3,5 uit 5)