Jude Law: ’Doodzonde dat Woody Allen-film niet is uitgebracht’

De film, met sterren als Jude Law, Selena Gomez en Elle Fanning, was helemaal opgenomen en gemonteerd, klaar voor release vorige herfst, toen de beschuldigingen aan het adres van Harvey Weinstein naar buiten kwamen. Daarmee was er ook weer nieuwe aandacht voor de beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van Woody Allen van zijn stiefdochter Dylan Farrow waarna de streamingsdienst besloot zich niet meer te willen wagen aan de film, ondanks een aankoopsom van 25 miljoen dollar.

„Het is echt doodzonde. Ik had hem zo graag willen zien. We hebben zo hard gewerkt en hebben alles gegeven, inclusief Woody Allen zelf”, vertelt Jude Law aan de New York Times.

Verschillende acteurs die met de filmregisseur hebben gewerkt, hebben hun salaris gedoneerd aan een goed doel of gezworen nooit meer met hem te werken. Jude Law deed dit niet. „Ik wilde me er niet mee bemoeien om eerlijk te zijn. Ik heb niet het idee dat ik er iets over moet zeggen en de situatie is te fragiel. Ik denk dat er al meer dan genoeg is gezegd. Het is persoonlijk. Ik weet niet of ik nog met hem zou werken, daar moet ik over nadenken.”