Bono werkt aan album voor goed doel

De U2-zanger werkt samen met onder meer Snow Patrols Gary Lightbody, Villagers en The High Hopes Choir voor een cover van Homeward Bound van Simon & Garfunkel. De artiesten hebben zich hiervoor aangesloten bij het Street Lights collectief.

Onder de dezelfde naam brengen zij in december een heel album uit met muziek van Bell X1, Snow Patrol, Saint Sister, Richard Hawley & Lisa Hannigan, James Vincent McMorrow en The Frames. De volledige opbrengt van het album gaat naar drie verschillende goede doelen in Ierland, allen zetten zich in voor dakloze mensen.

„Met de steun van iedereen die hierbij betrokken is, zal dit een levensveranderende impact hebben op iedereen die onder onmenselijke omstandigheden moet leven. Het geld dat wordt ingezameld helpt ons om hen permanente huizen aan te bieden, zodat ze nooit meer bang hoeven te zijn hun huis kwijt te raken”, vertelt een woordvoerder aan Bang Showbiz.