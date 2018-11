Hugh Grant: ’Mijn leven is een chaos’

Hugh Grant heeft in totaal vijf kinderen, twee met zijn ex Tinglan Hong en drie met zijn vrouw Anna Eberstein. Hij kan dan ook niet wachten tot het moment dat hij weer weg moet voor zijn werk zodat hij eindelijk weer wat rust heeft.

„Mijn leven is een enorme chaos. Ik heb geen tijd meer om te schrijven of te regisseren. Het voelt als een zegen als ik week van huis ben voor mijn werk. Er is dan niemand die yoghurt naar me gooit!”, vertelt hij aan Closer Magazine.