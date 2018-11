’Cheryl Cole vraagt 10 miljoen voor Girls Aloud-reünie’

In een interview met The Guardian vertelt Cheryl Cole dat er helemaal geen sprake is van een mogelijke terugkomst van de meidenband Girls Aloud, maar dat ze hier serieus over na zal denken als 10 miljoen pond voor haar stichting krijgt.

Als de interviewer toehapt en zegt dat hij dat bedrag best wil doneren in ruil voor een reünie, begint Cole toch te sputteren. „Je begrijpt dat ik 10 miljoen per persoon bedoel toch?”

Hoewel de zangeres zegt dat ze zich niet meer druk maakt om een nummer 1-hit, geeft ze wel toe dat ze zal stoppen met de muziek als haar comeback flopt. „Als ik een hit maak, is het goed, maar zo niet, vind ik het ook prima. Als het mislukt, is het tijd om door te gaan met mijn leven. Ik ben niet van plan alles op alles te zetten waardoor ik minder tijd met mijn zoontje zou hebben. Dat is het gewoon niet waard.”