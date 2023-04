Alec Baldwin: ’Dankbaar voor alle steun die ik heb gekregen’

„We hebben SUPERCELL gefilmd in Billings. Nu zijn we in Bozeman om Rust af te maken”, aldus Baldwin. „Montana is geweldig. Ik ben dankbaar voor alle steun die ik hier heb gekregen.” Billings en Bozeman zijn allebei plaatsen in Montana.

Donderdag hoorde Baldwin dat hij niet wordt vervolgd voor het per ongeluk doodschieten van cameravrouw Halyna Hutchins op de filmset van Rust. De acteur was toen tijdens de opnames aan het oefenen met een revolver die ongeladen had moeten zijn. Er werd echter een echte kogel afgevuurd die de 42-jarige Hutchins doodde en regisseur Joel Souza verwondde. De acteur werd beschuldigd van dood door schuld, maar wordt dus niet vervolgd.