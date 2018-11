Barack verrast Michelle tijdens boektournee

Obama vergeleek zichzelf volgens CNN met Jay-Z, die zijn vrouw Beyoncé ook verraste tijdens een van haar concerten. „Dit is hetzelfde als toen hij ooit op het podium verscheen. Het geeft nog meer cachet aan een toch al bijzonder leuke en geslaagde avond.”

De voormalig First Lady bracht haar memoires afgelopen week uit en genereerde daarmee wereldwijd veel media aandacht. Het boek was in Amerika al voor de verschijning duizenden keren besteld. Michelle reist momenteel door de Verenigde Staten om haar boek te promoten en doet dat in uitverkochte zalen door het hele land heen.