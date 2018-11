Nederlandse docu’s in race om Emmy Awards

Etgar Keret. Ⓒ Hollandse Hoogte

Los Angeles - De International Emmy’s, waar vannacht twee Nederlandse televisieproducties naar meedingen, waren jarenlang een ondergeschoven kindje in de awardwereld. Streamingservices als Netflix hebben daar verandering in gebracht. Documentairemaker Gert-Jan de Vries en regisseur Stephane Kaas horen vannacht in New York het verlossende woord: zijn zij winnaars van een Emmy, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijs?