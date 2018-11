Jan Smit: ’Mijn keel voelt als een scheermes’

Jan liet maandagochtend in een videoboodschap weten ontzettend verkouden te zijn. „Mijn stem hapert, doet zeer en mijn keel voelt als een scheermes. Voor iedereen beter dus dat het niet doorgaat!” Hij is niet ziek, zegt hij. „Maar ik kan op deze manier niet normaal m’n werk doen. dus daar wil ik mijn excuses voor aanbieden. We gaan op zoek naar een vervangende datum.”

De zanger hoopt dat hij maandag en dinsdag gewoon goed tot rust kan komen, zodat hij woensdag weer op de planken kan staan. Dan staat zijn eerstvolgende concert gepland, in Gouda. „Sorry voor het ongemak en tot snel.”