Kerstsingle Davina is verrassing voor oma

„Het is het lievelingslied van mijn oma en om haar te verrassen, heb ik er een eigen kerstversie van opgenomen”, zegt Davina over Imagine. Voor de blondine is kerst ’de meest gezellige tijd van het jaar’. „Samen zijn met familie en vrienden, lekker eten en fijne kerstmuziek; meer heb ik niet nodig. Laat de kerst maar komen, ik heb er zin in!”

Davina verkeerde maandag al in kerstsferen. Samen met de Kerstman gaf ze bij Sky Radio het startsein voor ’The Christmas Station’. Dat deed de YouTube-ster door haar versie van Imagine in te starten. Vanaf maandag draait Sky Radio weer geregeld kerstnummers en vanaf 15 december gebeurt dat weer non-stop.