De Dijk eerste naam Live At Amsterdamse Bos

Live At Amsterdamse Bos is een serie openluchtconcerten in het Amsterdamse Bostheater. Bij eerdere edities van de concertreeks stonden onder andere Typhoon, Alt-J en Graham Nash op het toneel. De concertreeks bestaat sinds 2013.

Andere namen zijn nog niet bekend, maar zullen de komende maanden volgen, liet de organisatie maandag weten.