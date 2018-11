Denen ontsteld: kroonprins Frederik met glas alcohol op schilderij

„Ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit eerder in een koninklijk portret heb gezien”, zei kunsthistoricus Thyge Christian Føns-Lundberg tegen de Deense omroep DR. Op het doek is naast Frederik een cocktailglas te zien. Eistrup, naast beeldend kunstenaar ook frontman van de rockband Kashmir, focuste zich op de mens Frederik en niet op de troonopvolger en brak zo met de traditie om leden van het Deense koningshuis statig af te beelden.

Frederik onthulde het kunstwerk met een grote glimlach en gaf Eistrup vervolgens een hand en een schouderklopje. Het portret van de vijftigjarige kroonprins is de komende tijd te zien tijdens een expositie in Kopenhagen.