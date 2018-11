Lady Gaga voorlopig nog niet terug naar huis

„Er hangt nog steeds veel rook”, zei Gaga zondag tegen Variety. „Ik weet niet wanneer ik terug kan, maar ik ben dankbaar. Ontzettend dankbaar.” Hoewel een aantal spullen beschadigd raakte door het vuur, is haar huis gespaard gebleven.

Andere sterren hadden minder geluk. De huizen van onder meer Miley Cyrus en Neil Young raakten ernstig beschadigd en de villa’s van Robin Thicke en Gerard Butler brandden volledig af. Thicke, zijn zwangere vriendin April Love Geary en hun kinderen wisten nog net te ontsnappen aan de vuurzee.

Gaga bezocht zaterdag een brandweerkazerne in Los Angeles om de brandweermannen te bedanken voor hun werk en nam gehaktballen en pasta mee. Eerder deelde ze al pizza en koffie uit in een evacuatiecentrum in de stad. „Ik vind het zo erg voor iedereen. Mensen verliezen al hun bezittingen. Ik ben van plan meer te gaan doen, te doen wat ik kan om te helpen.”