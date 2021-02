’Eerste sterfgeval vergeet je nooit meer’

Het boek, over een jongen die niet weet wat hij met zijn leven moet en stage gaat lopen in een verzorgingshuis, verschijnt vandaag en zit vol autobiografische elementen. „Je eerste cliënt die sterft, vergeet je nooit meer.”

„Nee, ik ben geen schrijver van lange stukken, laat staan een complete roman”, zegt Niessen eerlijk. „Ik kan het verhaal wel bedenken, maar niet op papier krijgen. Zonder Loes Wouterson was dit hele project dan ook nooit geslaagd. Alle lof voor Loes, laat dat duidelijk zijn. Het idee is van mij, en ik heb ook tal van anekdotes aangedragen en de grote lijnen uitgezet. We hebben heel veel samen gebeld en gesproken. Ja, aanvankelijk vond ik het best eng dat iemand anders met mijn ervaringen aan de haal ging, maar Loes schrijft zo goed en met veel humor, ze is een ware inspirator. Ik ben echt heel trots op het eindresultaat.”

Hoofdpersoon in hun feelgood-roman is Thomas Nelson. „Dat is de achternaam van mijn vrouw. En de tweede naam van mijn kinderen”, vertelt hij via een zoomverbinding vanaf zijn zolderkamer. „Thomas is natuurlijk een Tommie. Hij heeft, net als ik, de ICT geprobeerd, is aan een opleiding als beveiliger, begonnen, maar kon daarin zijn draai niet vinden. Op advies van zijn moeder kiest hij uiteindelijk voor de zorg en komt hij als stagiair in een verzorgingstehuis voor mensen met dementie te werken.”

Thomas heeft aanvankelijk heel wat vooroordelen. „Dat had ik ook, toen ik begon”, geeft Niessen toe. „Als je geen ervaring in de ouderenzorg hebt, denken mensen toch vaak dat het alleen om wassen, aankleden en bedden opmaken gaat. Terwijl er zoveel meer gebeurt. Dat wil ik met dit boek juist onderstrepen. Vooral het contact met de oudere bewoners maakt het werk leuk. Er valt vaak veel te lachen. En met sommige mensen bouw je echt een vriendschappelijke band op, die verder gaat dan de verzorging alleen. Zo had ik jaren een mevrouw voor wie ik elke vrijdag een frikandel ging halen. Gewoon in mijn eigen tijd. Die uren schreef ik echt niet.”

Nee, zo’n extreme cliënt zoals ’de schilderes’ in het boek, die bijna elke dag haar muur besmeurd met poep heeft hij nooit gehad. „Gelukkig niet, zeg. Maar zulke dingen komen wel voor”, weet hij. De ontroerende scène waarin Thomas tijdens een nachtdienst onverwacht aan het sterfbed van mevrouw Ramos komt te zitten, is dan weer wel uit zijn eigen leven gegrepen. „Ja, iets soortgelijks heb ik ook meegemaakt. Dat hakt er wel in”, knikt Niessen.

„Net als Thomas wist ik aanvankelijk niet wat ik moest doen. In het boek appt hij zijn moeder, ik belde haar: Mam, wat moet ik doen? Iemands hand vasthouden, hem of haar geruststellen. Je eerste cliënt die sterft, is heftig. Ik heb jaren in een hospice gewerkt. En hoewel een sterfgeval nooit went, vind ik de palliatieve zorg misschien wel het mooiste aspect van mijn vak. De laatste dagen van iemand die gaat sterven zo comfortabel mogelijk maken door er simpelweg te zijn, is zo waardevol. Al is het ook zwaar, je kunt het immers maar een keer goed doen, ook voor de naasten.”

Niessen mag dan dankzij zijn blog en boek Tommie in de zorg, bekend staan als ’ambassadeur voor de zorg’ toch blijft in zijn roman ook de keerzijde van het vak zoals de hoge werkdruk, het hoge ziekteverzuim en de kloof tussen werkvloer en management niet onbesproken. „Ik heb een zo’n eerlijk mogelijk beeld van het beroep willen schetsen. Thomas is een jongen die bovendien met oplossingen komt. Vaak out-of-the-box ideeën. Daar houd ik van. En dat kan de zorg ook gebruiken. Wij zorgverleners mogen soms best wat rebelser zijn, meer voor ons zelf opkomen en vaste patronen of onwerkbare regels die door het management zijn opgelegd doorbreken.”

Stiekem hoopt Niessen dat van zijn boek een feelgood tv-serie over een verzorgingstehuis kan worden gemaakt. „Tv-series over ziekenhuizen zijn er genoeg. Maar over ouderenzorg heb je eigenlijk alleen Hendrik Groen. Hartstikke leuke reeks, daar niet van, maar de zorg komt er niet echt positief in beeld. Dat zou ik graag anders zien. Ik droom van een serie vanuit het perspectief van de zorgverlener, waarbij je als kijker denkt: waarom werk ik eigenlijk niet in de zorg?”