Arnold Schwarzenegger wordt dansend 70

Arnold Schwarzenegger is vandaag zeventig geworden en dat vierde hij gisteravond alvast met een paar goede vrienden. Acteur Tom Arnold slingerde via zijn Twitter wat filmpjes van het verjaardagsfeest de wereld in en daarop is duidelijk te zien dat de 70-jarige acteur en voormalig gouverneur nog bijzonder soepel in de heupen is.