Man onder schot door politie omdat hij songtekst Jay Z citeerde

De buurman hoorde Davon Eddington in Spring Hill, Tennessee in zijn achtertuin aan de telefoon zeggen: „I got 99 problems, but a bitch ain’t one.” De buurman ving de uitspraak op, herkende het niet als een zin uit de hit van Jay Z, en vermoedde huiselijk geweld. Daarop waarschuwde hij de politie en zei dat de man zijn verloofde mishandelde, die overigens op dat moment boven in bad zat, zo schrijft TMZ.

Bleek dat de man met het citaat van de hit 99 Problems van Jay Z gewoon op zijn broer reageerde, die hem verweet alleen fan van The Lakers te zijn als ze goed presteerden. Nu had hij er echter nog een probleem bij: de uitgerukte politieagenten richtten hun pistolen al op hem.

Gelukkig voor de man realiseerden de politieagenten zich al snel dat het om een enorm misverstand ging en kreeg hij excuses aangeboden.