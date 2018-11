Voormalig deelnemer geeft inkijkje naakt daten-show

Zo benadrukt hij dat de deelnemers echt niets betaald krijgen om mee te doen. Wel zitten er reservedeelnemers op de bank en als zo’n reserve bent - er mocht eens een kandidaat uitvallen tijdens de opnamedag- dan krijg je wel 75 pond betaald. Ook liet hij weten dat de 45 minuten durende audities eveneens naakt zijn. Klinkt niet zo verwonderlijk, men moet voor deze show tenslotte weten wat voor vlees men in de kuip heeft. Het is simpel om door die audities heen te komen, laat hij weten. „De meeste mensen die zich aanmelden, komen ook daadwerkelijk in de show. Het is juist een kunst om afgewezen te worden.”

Is misschien wel zijn meest verrassende opmerking die over de intensieve opnamedag: „Je staat al twee uur in die box voordat alles begint.” Tsja, de ware liefde vinden op tv, zonder kleren aan, blijkt hard werken.

Reacties op het nieuwe programma van Lieke van Lexmond, Undress for Love, waren in Nederland niet mals. In Engeland werd Naked Attraction, gepresenteerd door Anna Richardson, in 2016 voor het eerst uitgezonden en ook Britse kijkers waren destijds geschokt.