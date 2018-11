Cheryl Cole uitgejouwd na optreden The X-Factor

Het voormalige jurylid trad op met haar nieuwe single Love Made Me Do it. Voor het eerst sinds een paar jaren stond ze weer op het podium van The X-Factor, omringd door mannelijke dansers. Veel fans waren dolblij met haar terugkeer. Maar er waren ook kritische geluiden horen.

Op Twitter schreven ze: „Ik denk dat vanavond dit Cheryl-meisje naar huis gaat.” En: „Ik ben van mening dat Cheryl de microfoon moet neerleggen en naar Bear moet omkijken. Ze heeft haar beste tijd gehad.” Een ander vraagt zich af: „Hoe heeft Cheryl Cole een carrière van zingen kunnen maken terwijl ze niet kan zingen?”. Iemand richt zich ook rechtstreeks tot de zangeres die met Girls Aloud regelmatig de hitlijsten bestormde: „Lieve Cheryl. Ga alsjeblieft vast met pensioen. Veel liefs. Van iedereen.”

Maar niet iedereen deelt deze mening. „Cheryl Cole is voor iedereen die van een ECHTE popster houdt. Als je er niet van houdt, ga dan naar een bandje kijken. KILLED IT.”

De kritiek én het tegengeluid volgt op de uitspraak van Cheryl dat ze zou stoppen met haar carrière zodra er niet meer genoeg mensen haar muziek zouden kopen. Haar nieuwe single zou voor haar een meetpunt zijn.