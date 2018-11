Henk Westbroek neemt afstand van geweld

Het gebeurde afgelopen zaterdag in Eindhoven. De zanger van Het Goede Doel was er ontstemd over. „Ik kan het moeilijk mensen gaan verbieden om mijn liedje te zingen”, verzucht Westbroek tegen het ANP. „Maar ik heb liever dat dat gebeurt door aardige mensen die op een leuke manier feestvieren. Het nummer is nooit bedoeld als strijdlied, en al helemaal niet voor pro-Piet-activisten. Als maker kan je je helaas niet goed tegen zulk tuig wapenen.”

De zanger is naar eigen zeggen inmiddels aan gewend dat hij vanwege het lied in november vele tientallen bedreigingen op sociale media krijgt. „Ze komen van beide kanten”, voegt hij daar aan toe. „Ook de linkse gekkies vinden mij een fascist omdat ik een keer een leuk, totaal onschuldig sinterklaasliedje heb geschreven. Dat is Nederland anno 2018.”

Blije kindertjes

Het nummer uit 1982 geldt als een van de sinterklaas-evergreens uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Het doet de Utrechtse zanger deugd dat hij zijn lied de afgelopen week ook een aantal keer onder andere omstandigheden heeft gehoord. „Ik was bij de intocht in Bunnik en daar stonden allemaal blije kindertjes te zingen. Zó heb ik het nummer ook bedoeld.”

Premier Mark Rutte heeft maandag de wanordelijkheden, onder meer in Eindhoven, scherp veroordeeld. De politie heeft aangekondigd dat er een strafrechtelijk onderzoek komt naar de groep die de anti-Piet-activisten heeft belaagd.