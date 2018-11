Alan Ball werkt aan musical van True Blood

True Blood, dat zeven seizoenen liep, vertelde over een toekomst waarin vampieren zich onder de mensen kunnen begeven omdat een Japans bedrijf synthetisch nepbloed heeft uitgevonden. De musical die er aan komt, focust zich op het begin van de boekenreeks van schrijfster Charlaine Harris waar de serie zich op baseerde, vertelt Ball.

„Het vertelt het verhaal van de vampieren die uit de kast komen in een wereld waarin de mensen eigenlijk niet klaar zijn”, vertelt de bedenker van de serie. Volgens Ball bevindt de musical zich in de ’workshop’-fase, wat betekent dat er ergens in een klein theater een aantal try-outs worden gehouden waarna de makers verder gaan ontwikkelen.

Het is onduidelijk wat de exacte betrokkenheid van Ball bij het musicalproject is.